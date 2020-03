“Tu la conosci Claudia?”: trama, cast e trailer

10 Marzo 2020 | 12:39 di Giulia Ausani

Cos'hanno in comune un tassista romantico, un abitudinario che passa le sue serate sul divano e un divorziato che ha perso la fiducia in se stesso e negli altri? L'amore per la stessa donna, Claudia, e per risolvere la questione si ritroveranno a condividere un'auto per raggiungerla in Calabria.

Va in onda la sera di martedì 10 marzo su Italia 1 "Tu la conosci Claudia?", quinto film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Oltre al trio comico, nel cast c'è anche Paola Cortellesi nei panni della Claudia del titolo, una donna insoddisfatta della sua vita matrimoniale decisa a fare qualunque cosa per uscire dal periodo di crisi.



Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2004

Durata: 94'

Regista: Massimo Venier

Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Paola Cortellesi, Silvana Fallisi, Sandra Ceccarelli

Trama

Claudia (Paola Cortellesi) è sposata con Giovanni ma è insoddisfatta della sua vita matrimoniale e decide che, per risolvere il momento di crisi, dovrà aiutare qualcun altro. Fa così la conoscenza di Giacomo, che dopo il divorzio sta attraversando un brutto periodo e non crede più in se stesso né negli altri. Giacomo farà anche la conoscenza di Giovanni, marito di Claudia convinto che lei lo stia tradendo, e di Aldo, ex amante di Claudia ancora ossessionato da lei.

Trailer