“Tu mi nascondi qualcosa”: cast, trama e trailer

Si può amare senza dire bugie? Se lo chiede questa commedia che mescola spiritosamente passioni e mezze verità di un gruppo di pittoreschi personaggi. Come Valeria (Sarah Felberbaum), una detective specializzata in tradimenti, che con le sue indagini manda a rotoli l’imminente matrimonio di Francesco (Giuseppe Battiston). Alberto (Rocco Papaleo) perde la memoria dopo un incidente e, quando la ritrova, scopre di avere due mogli (Olga Rossi e Rocío Muñoz Morales). Quanto a Ezio (Alessandro Tiberi), la sua gelosia è comprensibile: è fidanzato con Linda (Stella Egitto), una star dei film per adulti... Una spassosa commedia degli equivoci diretta da Giuseppe Loconsole e prodotta dalla Lime Film, con uno spumeggiante cast che vede anche la presenza di Eva Robin’s.

Genere: Commedia

Uscita: 2018

Nazionalità: Italia

Regista: Giuseppe Lo Console

Attori: Giuseppe Battiston, Rocco Papaleo, Alessandro Tiberi, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales

Valeria aiuta il padre nell'agenzia di investigazioni Occhio Segreto, specializzata in infedeltà. Per un errore, Francesco scopre che la sua compagna lo tradisce. Valeria si sente responsabile della rottura fra i due e cerca di rimediare. Poi ci sono Linda, un'attrice porno di successo ed Ezio, che riceve continui rifiuti dalle case editrici. Ed infine Alberto, imprenditore edile, viene ripescato in mare vicino alla costa tunisina e non ricorda nulla della sua vita precedente: comprese le sue due mogli...