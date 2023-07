“Tuesday Club – Il talismano della felicità”: trama, cast e trailer

Un corso di cucina come occasione per rinascere dopo una grossa crisi è al centro di questa romantica commedia svedese Redazione Sorrisi







"Tuesday Club – Il talismano della felicità", pellicola svedese del 2022, è tra i film che combinano la cucina ai sentimenti. Nella commedia romantica diretta da Annika Appelin un corso di cucina è l'occasione per ritrovare se stessa e la propria felicità per una donna in crisi, vittima di un brutto tradimento.

Cast

Genere: commedia romantica

commedia romantica Titolo originale: Tisdagsklubben

Tisdagsklubben Durata: 1 ora e 40 minuti

1 ora e 40 minuti Regia: Annika Appelin

Annika Appelin Interpreti: Marie Richardson, Peter Stormare, Sussie Ericsson, Carina M. Johansson, Ida Engvoll

La trama

Karen è una donna di mezza età con una bella casa e una famiglia felice per cui ha sempre sacrificato tutta se stessa. Quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del marito Sten, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e del consorte, decide che è tempo di darsi una seconda possibilità, di pensare ai propri desideri. Si iscrive a un corso di cucina con le due sue migliori amiche. Questa esperienza non la porta solo a imparare a cucinare, ma anche a scontrarsi con il burbero chef e a conoscere il "Tuesday Club", il gruppo di persone che frequentano il corso, che l'aiuteranno a riscoprirsi, a lasciarsi finalmente andare e a trovare un nuovo equilibrio.

