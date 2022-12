«Tuo, Simon»: trama, cast e trailer

«Tuo, Simon», pur ricalcando la struttura classica della commedia romantica, può davvero essere considerato un film rivoluzionario nel suo genere perché per la prima volta vengono affrontati sul grande schermo i problemi e le paure dei membri più giovani della comunità LGBT. Il piccolo schermo c'era già arrivato, basti pensare al personaggio di Kurt Hummel (Chris Colfer) di «Glee», ma è la prima volta che il protagonista di un blockbuster per adolescenti è un ragazzo gay.

In quanto commedia romantica, «Tuo, Simon» riesce ad affrontare alcune delle problematiche LGBT con ironia e leggerezza (ma sempre in maniera molto delicata), come nella scena in cui Simon immagina un mondo in cui sono gli eterosessuali a dover fare coming out con amici e familiari. Non mancano comunque momenti più introspettivi e toccanti, come il confronto tra Simon e la madre (ed è stata proprio Jennifer Garner ad avere l'idea per la scena, non presente nel libro).

E se tanti ragazzi e ragazze omosessuali finalmente si sentono rappresentati sul grande schermo, va comunque detto che «Tuo, Simon» affronta anche temi più universali - l'importanza dell'amicizia, il bullismo, i primi amori - che sono vicini a qualunque adolescente, etero o gay che sia.