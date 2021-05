“Tutte contro lui”: cast, trama, trailer e perché vederlo

Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton si alleano per vendicarsi di un uomo che le ha tradite. Commedia al femminile sull'amicizia tra donne Le protagoniste del film Credit: © 20th Century Fox Redazione Sorrisi







Commedia al femminile intelligente e risoluta, "Tutte contro lui" racconta il vendicativo piano di tre donne ai danni di un uomo, colpevole di averle usate e tradite. Mark (Nikolaj Coster-Waldau) è sposato con Kate (Leslie Mann), ma non disdegna in alcun modo amanti e scappatelle. Quando Carly (Cameron Diaz) scopre di essere stata ingannata e di aver perso il suo tempo con un uomo già impegnato decide di vendicarsi e si allea proprio con la moglie di Mark e con un’altra delle sue amanti per dare una bella lezione al dongiovanni.

Diretto da Nick Cassavetes, il film punta tutto sulla forza dei rapporti tra donne per lanciare un messaggio profondo allo spettatore, attraverso una commedia che è assurda e al tempo stesso sincera. Protagoniste tre donne che si alleano e divengono complici contro un uomo scomodo e arrivista.

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: The Other Woman

Uscita: 2014

Durata: 109'

Regista: Nick Cassavetes

Cast: Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton, Nikolaj Coster-Waldau, Nicki Minaj, Taylor Kinney, Olivia Culpo, Don Johnson e David Thornton

Trama

Dopo aver scoperto che il suo fidanzato è sposato, una donna (Cameron Diaz) si allea con la moglie tradita (Leslie Mann), divenendo la sua più grande amica. Quando le due scoprono dell'esistenza di un’ulteriore amante (Kate Upton), tutte e tre le donne si alleano per vendicarsi del traditore e bugiardo. Le tre protagoniste decidono così di mettere in piedi un piano ingegnoso per restituire a Mark quello che merita. Mentre le strategie si fanno sempre più complicate, il loro legame continua a crescere e rafforzarsi e le donne capiscono che la loro amicizia è molto più importante di qualsiasi inutile vendetta.

Trailer

Perché vederlo

Andando ben oltre gli stereotipi della moglie succube e dell’amante arrivista, la sceneggiatrice Mellissa K. Stack e la produttrice Julie Yorn danno vita a una commedia in rosa che pone l’accento su una storia di amicizia e solidarietà femminile. Le vicende d’amore, i drammi delle tre protagoniste, il desiderio di vendetta passano in secondo piano nel momento in cui le tre donne capiscono di dover far fronte comune, non tanto per assaporare il gusto della temporanea ed effimera vendetta, ma per riprendere in mano le rispettive vite dando a queste un senso del tutto nuovo. Combinando la componente umoristica alle emozioni e giocando su stile e fantasie, "Tutte contro lui" è un film divertente e colorato, spassoso ed elegante, ambientato in scenari magnifici intorno a Manhattan, gli Hampton e i Caraibi.