Tutte le strade portano a Roma: trailer, trama, cast e perché vederlo

Sarah Jessica Parker e Raoul Bova fanno coppia in questa commedia romantica ambientata in Italia

21 Marzo 2018 | 11:53 di Marianna Ninni

Sono sempre di più i nostri attori che recitano al fianco di grandi star hollywoodiane. È il caso di Riccardo Scamarcio comparso in «John Wick - Capitolo 2» accanto a Keanu Reeves o di Luca Argentero che ha ottenuto una piccola parte in «Mangia, Prega, Ama» dove ha avuto l’opportunità di incrociare lo sguardo di Julia Roberts o ancora di Pierfrancesco Favino in «Rush». Raoul Bova ha condiviso il set di «Tutte le strade portano a Roma» con Sarah Jessica Parker.

Il film, diretto dalla regista svedese Ella Lemhagen, è una commedia romantica che racconta del viaggio on the road di una mamma single quarantenne insieme alla figlia adolescente. A completare il cast ci sono Paz Vega, nel ruolo di una donna molto sensuale, Nicolas Vaporidis in quelli di un finanziere e Rocío Muñoz Morales.

Trailer

Trama

Maggie, mamma quarantenne che ha un rapporto complicato con la figlia adolescente Summer decide di organizzare un viaggio insieme alla ragazzina e si ritrova in Italia. Ma la diciassettenne ribelle dai capelli rosa non fa molto per aiutare la madre e, quando la loro relazione sembra aver ormai toccato il fondo, ecco che Maggie si imbatte in Luca, sua vecchia fiamma. L’incontro con Luca e con Carmen, la madre del ragazzo interpretata da Claudia Cardinale, complicherà in parte il viaggio di Maggie e Summer. La stravagante mamma italiana proverà in tutti i modi con la complicità di Summer a ostacolare la relazione tra Maggie e Luca… Come finirà?

Perché vederlo

Commedia leggera adatta a chi cerca film dalla trama lineare che non impegnano troppo lo spettatore, «Tutte le strade portano a Roma» è una pellicola molto semplice, dove la regista gioca sia sul complicato rapporto tra madre e figlia sia su quello sentimentale. A dare un impianto comico a tutta la vicenda proprio attraverso lo stravagante personaggio interpretato da Claudia Cardinale. Curioso vedere Sarah Jessica Parker in un ruolo ben diverso da quello interpretato in «Sex & The City». Il film è ambientato a Roma e in buona parte anche in Toscana, due ottimi motivi per concedergli un'opportunità.