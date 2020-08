Tutte lo vogliono, 5 motivi per vedere il film

23 Agosto 2020 | 11:06 di Redazione Sorrisi

Un'ora e mezza di risate che si giocano su un equivoco. È quanto promette «Tutte lo vogliono», film di Alessio Maria Federici, dove azione e divertimento viaggiano di pari passo. Attraverso una storia che indaga l'universo femminile e cerca di trovare una soluzione a un grande dilemma, i personaggi del film ci guidano con ironia in una vicenda attuale.

Ecco 5 motivi per vedere «Tutte lo vogliono».



Una commedia contemporanea Un film dalla trama intrigante con dialoghi che si giocano tutti sull'equivoco, spianando la strada a uno scenario sempre più ingarbugliato e ricco di incomprensioni, fraintendimenti, convinzioni errate che promettono di suscitare una risata genuina. Scommettendo su quella che è la classica "commedia degli equivoci", il regista Alessio Maria Federici affonda il coltello dell'ironia in una storia d'amore dove nulla è realmente come sembra.



Una storia che parla d’amore Tematica intramontabile e sempre protagonista indiscussa in tutti i generi cinematografici, l'amore è il punto cardine che tiene le fila dell'intera trama di «Tutte lo vogliono». Un film che parla delle e alle donne, indagando una problematica a loro vicina e, poco discussa, con un approccio divertente. Un film che parla di quegli uomini, belli e impossibili, che si rivelano deludenti, ma soprattutto un film che parla della ricerca del vero amore che spesso si cela proprio di fronte ai nostri occhi.



Una squadra vincente In questa sua nuova commedia, il regista punta tutto su un cast di primo ordine: Enrico Brignano, attore con cui aveva già avuto modo di lavorare in «Stai lontana da me», film con Ambra Angiolini; Vanessa Incontrada, attrice sempre più impegnata nel panorama televisivo e cinematografico; Giulio Berruti, che abbiamo visto anche in «Squadra antimafia».



Il regista Se avete già visto «Lezioni di cioccolato 2», storia in cui Kamal dava consigli d'amore a Mattia per aiutarlo a conquistare una ragazza egiziana; se vi siete divertiti con «Fratelli Unici», insieme a Raoul Bova e Riccardo Scamarcio, e se avete riso con «Stai lontana da me», allora non potete perdere neanche questa commedia.