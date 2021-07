“Tutti lo sanno”: cast, trama e trailer

Un thriller del 2018 con Penélope Cruz e Javier Bardem Tutti lo sanno Credit: © Memento-Films Lorenzo Di Palma







Penélope Cruz e Javier Bardem tornarono a recitare assieme nel 2018, per questo thriller del regista premio Oscar Asghar Farhadi, presentato in anteprima al Festival di Cannes come film d’apertura. Tutti lo sanno racconta la storia di Laura che, in occasione del matrimonio della sorella, torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto.

Il Trailer

La Trama

Una innocua vacanza nel paese natale in Spagna. Per Laura (Penélope Cruz), che ormai vive in Argentina, si trasformerà in un pauroso faccia a faccia con i segreti del passato, di cui fa parte anche Paco (Javier Bardem). Il regista iraniano, premio Oscar 2017 per «Il cliente», si conferma un magistrale orchestratore di thriller dell’anima.

Il Cast

Javier Bardem (Paco), Penélope Cruz (Laura), Ricardo Darin (Alejandro), Eduard Fernandez (Fernando), Barbara Lennie (Bea), Imma Cuesta (Mariana), Ramon Barea (Antonio)