«Tutti nel Pallone»: la rassegna di Iris aspettando i Mondiali

10 Giugno 2018 | 12:13 di Lorenzo Di Palma

Mancano pochi giorni al Campionato Mondiale di Calcio in Russia e per ingannare l’attesa, Iris, il canale tematico Mediaset dedicato al cinema, propone una mini-rassegna «Tutti nel Pallone», in onda da domenica 10 giugno fino a mercoledì 13 giugno, in prima e seconda serata.

Saranno quattro serate a tema dedicate allo sport più amato dagli italiani, con otto pellicole stracult, a partire, domenica 10 giugno in prima serata, dal classico L’allenatore nel pallone, film di Sergio Martino del 1984, con uno strepitoso Lino Banfi nei panni di Oronzo Canà, e Andrea Roncato, Niels Liedhom, Giancarlo De Sisti, Roberto Pruzzo, Francesco Graziani, Carlo Ancelotti, Oscar Damiani, Zico, Giampiero Galeazzi, Aldo Biscardi, Nando Martellini.

Seguirà, in seconda serata, Mezzo destro e mezzo sinistro - 2 calciatori senza pallone, film di Sergio Martino del 1985 con Andrea Roncato, Gigi Sammarchi, Milena Vukotic, Aldo Biscardi, Carlo Ancelotti, Odoacre Chierico, Nando Martellini, Fabrizio Maffei, Paolo Valenti, Tonino Carino, Gianfranco De Laurentiis, Leo Gullotta.

Lunedì 11 giugno sarà invece il turno de L’allenatore nel pallone 2, seguito del 2008 sempre diretto da Sergio Martino, con Lino Banfi, Anna Falchi, Andrij Sevcenko, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Daniele De Rossi, Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico, Francesco Graziani, Little Tony, Claudio Lotito, Sandro Piccinini, Giampiero Mughini, Carlo Ancelotti, Clarence Seedorf, Marco Materazzi, Luca Toni, Luciano Spalletti, Carlo Mazzone, Filippo Inzaghi, Massimo Oddo, Giancarlo Antognoni, Alberto Gilardino, Fulvio Collovati.

In seconda serata c’è in programma 4-4-2 - Il gioco più bello del mondo, prodotto da Paolo Virzì nel 2006, con Valerio Mastandrea, Nino D’Angelo, Antonio Catania, Roberto Citran Gigio Alberti, Francesca Inaudi, Anna Foglietta, Alba Rohrwarcher, Piera Degli Esposti, Sabrina Impacciatore.

Martedì 12 giugno sarà la volta de Il presidente del Borgorosso Football Club (1970) di Luigi Filippo d’Amico, con il grandissimo Alberto Sordi, Omar Sívori, Aldo Bet, Sergio Santarini, Giorgio Ghezzi. Mentre in seconda serata andrà in onda Amore, bugie e calcetto (2007) di Luca Lucini, con Claudio Bisio, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Giuseppe Battiston, Pietro Sermonti, Angelo Finocchiaro, Totò Schillaci, Stefano Tacconi, Gigi Maifredi, Ruggero Rizzitelli.

Il poker di serate cino-calcistiche si chiude mercoledì 13 giugno con, in prima serata, Paulo Roberto Cotechiño, centravanti di sfondamento di Nando Cicero, con Alvaro Vitali, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Franca Valeri, Moana Pozzi; e in seconda serata Il tifoso, l’arbitro, il calciatore, di Pier Francesco Pingitore, sempre con Alvaro Vitali, Pippo Franco, Carmen Russo, Mario Carotenuto, Marisa Merlini.