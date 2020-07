“Tutti Pazzi Per l’Oro”: cast, trama e trailer

26 Luglio 2020 | 16:38 di Lorenzo Di Palma

Mischia l'azione e l'avventura con l'ironia e i sentimenti, la scoppiettante commedia Tutti Pazzi Per l'Oro diretta nel 2008 da Andy Tennant (già dietro la macchina da presa per Hitch) e interpretata dalla coppia composta da Matthew Mc Conaughey e Kate Hudson.

Il film è la storia di un’emozionante caccia al tesoro con un intreccio romantico e scenari esotici. È questo il modo di salvare un matrimonio? Matthew McConaughey e Kate Hudson, nei panni di una coppia di neodivorziati, vanno in cerca di oro (e diamanti, smeraldi e rubini) litigando e bisticciando per tutto il tempo in questa avventurosa ed esilarante caccia al tesoro subacquea. McConaughey è Finn, innamorato della sua ex (Hudson) e nei guai con il gangster Bigg Bunny. Dopo otto anni di ricerche, Finn trova una pista per ritrovare il Queen’s Dowry, un tesoro favoloso misteriosamente scomparso nel Mar dei Caraibi nel 1715. Ora deve solo prendere l’oro, la ragazza e il largo prima che Bigg Bunny prenda lui.

CAST

Matthew McConaughey, Kate Hudson, Donald Sutherland, Ray Winstone, Ewen Bremner, Alexis Dziena, Kevin Hart, Brian Hooks, Malcolm-Jamal Warner,

Trailer