“Tutti per 1 – 1 per tutti” è il primo film Sky Originals

“Tutti per 1 – 1 per tutti” è il primo film Sky Originals

Foto: Tutti per 1 - 1 per tutti: Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea - Credit: © Tullio Deorsola - SKY

19 Novembre 2020 | 14:59 di Cecilia Uzzo

Sarà "Tutti per 1 - 1 per tutti" il primo titolo a inaugurare i film targati Sky Originals, che proprio con questa pellicola arricchisce della componente cinematografica il ricco catalogo di produzioni originali, per ora di tipo seriale.

Arriverà a Natale su Sky Cinema, è diretto da Giovanni Veronesi e prodotto da Vision Distribution e Indiana e con la collaborazione di Toscana Film Commission e Toscana Promozione, è il seguito di "Moschettieri del re - Penultima missione", divertente adattamento del 2018 dei romanzi di Alexandre Dumas con protagonisti Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea.

Il regista Giovanni Veronesi ha commentato l’annuncio del film: «È un’altra strampalata missione dei Moschettieri, un film commovente, una storia d'amore impossibile tra due bambini, con alcuni momenti di grande comicità».

Trama

Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d'Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cirano (Guido Caprino), si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

Il cast

I tre attori riprendono i loro personaggi dei moschettieri D'Artagnan (Favino), Athos (Papaleo) e Porthos (Mastandrea), insieme a Margherita Buy che torna nelle vesti della Regina Anna d’Austria. Con loro ci sarà ancora Federico Ielapi, insieme a due nuovi personaggi, interpretati da Giulia Michelini e Guido Caprino. A completare un grande cast di interpreti anche Anna Ferzetti, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani e Anna Bonasso.