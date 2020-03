“Tutto il giorno davanti”: trama e cast

10 Marzo 2020 | 10:30 di Redazione Sorrisi

Nel maggio 2014 la Sicilia si ritrovò ad accogliere tantissimi migranti in fuga dagli orrori della guerra. Tra loro c’erano bambini e ragazzi classificati come “minori stranieri non accompagnati”, ovvero senza una famiglia e qualcuno che li potesse accogliere.

Ad aiutarli accorse Agnese Ciulla, allora Assessore alle Attività sociali di Palermo, che si propose come tutrice legale. Alla sua storia è liberamente ispirato il film tv "Tutto il giorno davanti", in onda martedì 10 marzo in prima serata su Raiuno.

Protagonista è Isabella Ragonese, che interpreta Adele, una mamma che si divide tra i suoi due figli e altri 400 ragazzi di cui è responsabile. Insomma, una donna in perenne corsa contro il tempo, con una vita piena di decisioni, ostacoli, fallimenti e soddisfazioni. Ma nonostante la fatica e le difficoltà quando arriva la sera e spegne la luce prima di addormentarsi, ha la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per la sua famiglia “allargata”. Nel cast, anche l’attore Paolo Briguglia.

Cast

Genere: Drammatico

Durata: 100'

Regista: Luciano Manuzzi

Cast: Isabella Ragonese, Selene Caramazza, Paolo Briguglia

Trama

Nel maggio 2014 migliaia di migranti, in fuga da guerre e miseria, sbarcano in Italia e soprattutto in Sicilia. Tra loro ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, che hanno lasciato la famiglia o l'hanno persa durante il viaggio. Sono classificati, in termini burocratesi, come «minori stranieri non accompagnati». Il film racconta le storie di alcuni di loro e quella di Agnese Ciulla, che nel 2014 era Assessora alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo e accetta di diventare la loro tutrice legale.