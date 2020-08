“Tutto il mio folle amore”: cast, trama e trailer del film di Salvatores

La storia di Vincent, un adolescente con un grave disturbo della personalità, che mette alla prova i tre adulti più importanti della sua vita in un viaggio per i Balcani insieme al padre biologico

03 Agosto 2020 | 18:13 di Lorenzo Di Palma

Presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia del 2019, Tutto il mio folle amore è il più recente lavoro del regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Il film – che vede nel cast la presenza di Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e il giovane Giulio Pranno al suo debutto sul grande schermo – è liberamente tratto dal romanzo di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non aver paura e racconta la storia di Vincent un ragazzo di 16 anni con un grave disturbo della personalità. «Come il Pifferaio Magico o un “fool” shakespeariano, un ragazzo di 16 anni si trascina dietro, per strade deserte, i tre adulti più importanti della sua vita. E li costringe a fare i conti con sé stessi e con l’amore che ognuno di loro è riuscito a conservare dentro di sé. Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità», ha detto lo stesso Gabriele Salvatores per presentare il suo film.

La trama

Vincent ha 16 anni ed è affetto da un grave disturbo della personalità. Vive con la madre Elena (Valeria Golino) e il suo compagno Mario (Diego Abatantuono), ma a spezzare il suo tran tran è la visita inattesa di Willi (Claudio Santamaria), suo padre biologico, scappato chissà dove prima che Elena lo mettesse al mondo. Willi si guadagna da vivere come cantante e si prepara a ripartire in tournée: solo quando è già in viaggio si accorge che Vincent (Giulio Pranno) si è nascosto nel suo furgone per stare ancora un po’ con lui. Potrebbe (e forse dovrebbe) riportarlo indietro, ma il destino ha deciso che padre e figlio finalmente imparino a stare insieme...

Il Trailer