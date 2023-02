Tyler Posey torna con “Teen Wolf”: «È stato incredibile interpretare Scott ora che ho trent’anni»

Scott McCall e i suoi amici si ritrovano a Beacon Hills (e su Paramount+) per affrontare un'ultima minaccia "Teen Wolf: The Movie" Giulia Ausani







Era il 2017 quando è andato in onda l'ultimo episodio di "Teen Wolf", serie sovrannaturale che raccontava le avventure di un licantropo adolescente e dei suoi amici. Sei anni dopo, dal 23 febbraio su Paramount+ è disponibile "Teen Wolf: The movie", film sequel che vede il ritorno di Scott McCall (Tyler Posey), ormai adulto, e di molti personaggi amatissimi dal pubblico.

Si torna a Beacon Hills per affrontare una nuova minaccia in questo film che, secondo quanto dichiarato dallo sceneggiatore nonché creatore della serie Jeff Davis, condensa in circa due ore e mezza la trama che lui stesso aveva immaginato per una potenziale settima stagione mai realizzata.

La trama

Sono passati quasi quindici anni dagli eventi della sesta e ultima stagione, e il licantropo Scott ha costruito la sua nuova vita a Los Angeles, dove gestisce un rifugio per animali. Ma quando una figura misteriosa libera dalla sua prigionia il Nogitsune per formare una pericolosa alleanza che mette a repentaglio la vita degli abitanti di Beacon Hills, Scott decide di fare ritorno a casa e chiamare a raccolta i suoi vecchi amici per far fronte alla nuova minaccia.

«È stato incredibile avere l'opportunità di tornare a interpretare Scott ora che ho trent'anni», ci ha detto Tyler Posey. «Sono stato Scott dai diciotto ai venticinque anni, ma dalla fine della serie sono cambiato molto. E ho cercato di infondere questa mia diversa prospettiva anche nel personaggio».

Il cast

Oltre a Posey, nel cast ritroviamo – tra gli altri – anche Tyler Hoechlin, Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes e Dylan Sprayberry.

Il ritorno di Allison

Scott non dovrà affrontare soltanto il Nogitsune. Infatti, dopo un rituale che doveva servire a liberarla dal limbo per permetterle di andare serenamente nell'Aldilà, torna misteriosamente in vita Allison (Crystal Reed), cacciatrice sovrannaturale nonché primo grande amore di Scott, morta tragicamente nella terza stagione. E Scott dovrà fare i conti con un lutto che non è mai riuscito a superare.

«Scott non ha mai davvero affrontato il lutto per la morte di Allison», ci ha spiegato. «Si è sempre distratto indagando sul nuovo cattivo di turno, o cercando di salvare la vita dei suoi amici dalle minacce sovrannaturali. È quello che è successo un po' anche a me: mia madre è morta mentre giravamo la terza stagione e mi sono distratto concentrandomi sul lavoro. Il dolore mi ha colpito davvero solo quando la serie si è conclusa e lo stesso è successo a Scott quando ha lasciato Beacon Hills. Quando lo ritroviamo scopriamo che è un po' fermo al passato e non sa come passare alla fase successiva della sua vita. È qualcosa che capita a tutti noi, soprattutto quando affrontiamo un lutto».