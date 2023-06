“Tyler Rake 2”, perché fare una vita da mercenario? Forse per salvare tutti

Chris Hemsworth torna su Netflix nei panni dell’avventuriero australiano nato in un romanzo a fumetti Chris Hemsworth in "Tyler Rake 2" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







Alla fine del primo capitolo delle sue avventure (proposte sempre da Netflix a partire dal 2020) Tyler Rake era “clinicamente morto”. Ma poi l’avventuriero australiano (interpretato da Chris Hemsworth) è riuscito incredibilmente a sopravvivere. E ora deve capire perché: che senso dare alla sua vita? Forse quello di salvare le persone. L'appuntamento è dal 16 giugno su Netflix.

Infatti per lui arriva una seconda missione: dovrà portare al sicuro la famiglia di uno spietato gangster georgiano, liberandola dalla prigione in cui è detenuta. Il problema è che a impedirglielo c’è un vero esercito di agguerritissimi paramilitari. Dopo il successo del primo “Tyler Rake”, il regista Sam Hargrave e i produttori Joe e Anthony Russo (che hanno lavorato anche alla saga degli “Avengers”) puntano ancora di più sull’azione: del resto Tyler è un mercenario e i suoi duelli sono veri e propri combattimenti bellici con tanto di elicotteri in campo, come nell’adrenalinica sequenza che fa da perno al film e dura ben 21 minuti. Anche questo film è ispirato al romanzo a fumetti “Ciudad” di Ande Parks e Fernando León González. Ora bisogna solo vedere se eguaglierà il record del precedente: dopo dieci giorni era già stato visto da 90 milioni di account.