“Ufficiale e gentiluomo”: cast, trama e trailer

Film drammatico e super-romantico diretto da Taylor Hackford, “Ufficiale e gentiluomo” (“An Officer and a Gentleman”) debuttò negli Usa e in Canada il 28 luglio 1982 e fu un enorme successo al botteghino, risultando il terzo incasso della stagione. In Italia arrivò nei cinema nel gennaio 1983. Scritto da Douglas Day Stewart, fu interpretato da Richard Gere (dopo il rifiuto di John Denver, Jeff Bridges, Christopher Reeve e John Travolta) e Debra Winger (che sembra si detestassero), David Keith, Robert Loggia e Louis Gossett Jr., a cui venne assegnato l'Oscar come miglior attore non protagonista per la parte del sergente Foley. Oscar che fu vinto anche dalla canzone portante della colonna sonora, “Up Where We Belong” (di Jack Nitzsche e Buffy Sainte-Marie), cantata da Joe Cocker e Jennifer Warnes, che si ascolta anche durante l’indimenticabile e famosa scena finale.

Zack Mayo non ha avuto un'infanzia facile: la madre è morta e il padre è un sergente di marina sempre ubriaco e nelle braccia di prostitute. Preso il diploma e deciso a cambiare vita, Zack vuole diventare pilota di aerei della marina e si iscrive al corso di addestramento. Giunto alla base, il ragazzo dovrà resistere al sergente Foley, determinato a mettere i bastoni tra le ruote a tutti i suoi allievi, ma fa amicizia con Sid, un ragazzo dell'Oklahoma che lo aiuterà a superare il corso. Una sera, i due conoscono Paula e Lynette, entrambe del luogo. Ma, mentre Lynette vuole solo incastrare Sid, tra Paula e Zack sarà vero amore.