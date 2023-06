“Un amore in fondo al mare”: trama, cast e trailer

Una commedia romantica ambientata alle Hawaii è il nuovo appuntamento con il ciclo "Destinazione amore" dell'estate di Rai1 "Un amore in fondo al mare" Redazione Sorrisi







Il ciclo estivo di film romantici “Destinazione amore” prosegue su Rai1 con "Un amore in fondo al mare". Diretta da Maclain Nelson, la pellicola ha come protagonisti Hunter King – nota per aver interpretato il personaggio di Summer Newman nella soap opera “Febbre d’amore” – e l’attore canadese Beau Mirchoff.

Cast

Genere : romantico

: romantico Titolo originale: Hidden gems

Hidden gems Durata: 1ora 25minuti

1ora 25minuti Regia: Maclain Nelson

Maclain Nelson Interpreti: Hunter King, Beau Mirchoff, Eliza Hayes Mahe

Trama

Durante l'organizzazione del matrimonio di sua sorella Kate in un lussuosissimo resort alle Hawaii, Addie perde in una lezione di sup-yoga l'anello che sua nonna Helen le aveva regalato. Simbolo dell'amore incondizionato dei nonni, l'anello è talmente importante per lei che decide di assumere il marinaio e maestro di sub, Jack, per ritrovarlo. Tra i due inizialmente non c'è grande intesa, ma poco alla volta, cominciano a conoscersi meglio e capiscono di avere molto in comune.

