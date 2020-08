“Un amore sopra le righe”: cast, trama e trailer

11 Agosto 2020 | 12:59 di Lorenzo Di Palma

Quando Sarah incontra Victor nel 1971, non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che passeranno insieme 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e successi. Ma chi è veramente la donna che vive all'ombra del celebre marito? Lo racconta Un amore sopra le righe con Nicolas Bedos che firma anche la regia, e con Doria Tillier e Denis Podalydès, una commedia francese del 2016 (titolo originale: Monsieur & Madame Adelman) che racconta le vicende amorose e i segreti inconfessabili di una coppia molto fuori dal comune, sullo sfondo della storia dell'ultimo mezzo secolo. «Il film vuole essere un omaggio alle donne, in particolare a quelle innamorate» ha scritto il regista nelle note di regia: «Sono cresciuto circondato dalle donne, con una madre e tre sorelle. Sono state loro a insegnarmi tutto e loro mi capiscono davvero».

IL trailer

La Trama

Il famoso scrittore Victor Adelman muore. Un giornalista va a trovare la vedova, Sarah Adelman. Comincia allora il racconto di una storia d'amore movimentata attraverso 45 anni di vita di coppia. Sarah incontra Victor nel 1971 e infine diventa la sua musa. Lui è uno scrittore in rottura con la famiglia cattolica di destra, narciso e ambizioso, lei, studentessa di lettere classiche, ebrea di origini modeste, colta, ironica e brillante. I due si sposano nonostante le relazioni glaciali di Sarah con i futuri suoceri, ma poco a poco la passione lascia spazio alla routine. Quando Victor, egocentrico e tormentato, comincia ad avere successo, rimprovera Sarah di essersi imborghesita e la tradisce senza scrupoli. Nonostante alti e bassi, separazioni e riavvicinamenti, la storia di Sarah e Victor è quella di "un amore irreversibile", come lui scrive in un suo romanzo. Ma chi era questa donna enigmatica che viveva all'ombra di suo marito?

Il CAST

Doria Tillier (Sarah Adelman), Nicolas Bedos (Victor Adelman), Denis Podalydès (Psicologo), Pierre Arditi (Claude), Julien Boisselier (Antoine), Zabou Breitman (Preside della scuola)