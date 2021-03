“Un boss in salotto”: trama, cast e trailer

Questa commedia di Luca Miniero vede protagonisti Paola Cortellesi e Rocco Papaleo Rocco Papaleo e Paola Cortellesi in "Un boss in salotto" Redazione Sorrisi







In "Un boss in salotto", film del 2014 di Luca Miniero, Paola Cortellesi è una donna che si è costruita una tranquilla vita di famiglia a Bolzano. Gli equilibri apparentemente perfetti saranno però scossi dall'arrivo del fratello, Rocco Papaleo, che ha indicato proprio l'indirizzo di Cristina per scontare i domiciliari.

La trama

Cristina abita da tempo a Bolzano, dove è riuscita a costruirsi la vita dei suoi sogni assieme al marito Michele e ai loro due figli. Questa felice famiglia subisce un drastico sussulto quando la donna scopre che suo fratello Ciro, un piccolo ladro di bassa leva, è rimasto implicato in un processo contro la Camorra come boss. La polizia chiede quindi a Cristina, che in realtà si chiama Carmela, di poter far trascorrere a casa sua gli arresti domiciliari, dato che Ciro ha fatto il suo nome.

Il cast

Paola Cortellesi, Angela Finocchiaro, Ale, Franz, Massimo De Lorenzo, Marco Marzocca, Rocco Papaleo, Luca Argentero

Il trailer