«Un fantastico via vai»: cast, trama e trailer

30 Gennaio 2021 | 14:10 di Redazione Sorrisi

«Un fantastico via vai» è stato il film di Natale 2013 di Leonardo Pieraccioni. Una bella storia che racconta dell'improvvisa crisi coniugale di Arnaldo, un impiegato quarantacinquenne che si ritrova a interrogarsi sulla propria felicità. Catapultato in una vita da studente universitario, come se fosse tornato ai vent'anni, capisce ben presto di poter essere una guida per ragazzi ben più giovani di lui. Uno dei film più riusciti di Leonardo Pieraccioni, fresco, leggero e divertente, ma che non dimentica di toccare alcuni temi comuni a giovani e adulti.



cast

Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello

trama

Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese. L'uomo è in quella fase della sua vita dove la nostalgia per il periodo da studente si fa forte. Sarebbe bello poter tornare indietro. Sarebbe bello riassaporare quei momenti. Sarebbe bello anche raccontare a qualcuno che ha poco più di vent'anni che nella vita bisogna credere ai proprio sogni e non avere paura. Magari arrivando anche a rubare una caravella di Cristoforo Colombo, come ha fatto lui e spiegare le vele al vento...

trailer