“Un figlio di nome Erasmus”: trama, cast e trailer

Arriva su Canale 5 la commedia agrododolce "Un figlio di nome Erasmus", in onda giovedì 12 maggio in prima serata. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Daniele Liotti e Ricky Memphis sono i protagonisti di questo film del 2020, distribuito in digitale durante la pandemia e successivamente al cinema. Girato nel 2019 tra Roma e il Portogallo da Alberto Ferrari, già regista di altri due film e di tante produzioni televisive, dalla soap "Vivere" alla serie "Distretto di polizia".

La trama

Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro sono quattro amici che hanno condiviso numerose avventure in gioventù, tra cui un progetto Erasmus in Portogallo. Dopo vent'anni i quattro hanno preso strade completamente diverse, il lavoro e le scelte di vita li hanno allontanati, quando si ritrovano per una tragica notizia che li riunisce: Amalia, donna che hanno amato da giovani durante quell'esperienza all'estero, e successivamente divenuta una pornostar, è venuta a mancare. Il gruppo si mette in viaggio per i funerali a Lisbona, ignari che la loro vecchia fiamma ha lasciato in eredità un figlio, ormai ventenne, chiamato Erasmus. I quattro uomini sono tutti possibili padri, perciò devono trovare il giovane e sottoporlo al test del DNA per sapere tutta la verità. Così intraprendono un viaggio rocambolesco, da Lisbona a Figueira, passando per Foz e Cabo Espichel, alla ricerca del ragazzo insieme ad Alice, una giovane che si offre di aiutarli. Lungo il percorso incontrano l’ex professoressa di fotografia di Jacopo, Alexandra, che fa perdere la testa a tutti. Il viaggio è anche l’occasione per i quattro amici di ritrovarsi davvero e riflettere sulle occasioni che la vita offre.

Il trailer

Il cast

Protagonisti di questa commedia agrodolce sono Luca Bizzarri (Ascanio), Paolo Kessisoglu (Jacopo), Daniele Liotti (Enrico) e Ricky Memphis (Pietro). Accanto ai quattro protagonisti, ci sono Carol Alt, che interpreta l’affascinante prof. Alexandra, mentre Filipa Pinto è Alice, la ragazza che li aiuta durante la ricerca del figlio.