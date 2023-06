“Un marito sospetto”: il thriller francese ispirato a una storia vera

La pellicola francese, in cui realtà e finzione si mescolano dando origine a un thriller drammatico, è ispirata a un fatto di cronaca Redazione Sorrisi







È un thriller drammatico ispirato a fatti realmente accaduti, "Un marito sospetto", diretto da Christophe Lamotte. Il film del 2019 nasce come una miniserie in due puntate, unita in un'unica serata. La storia è per l’appunto ispirata a una vicenda reale, anche se realtà e finzione si mescolano. Il caso di partenza è quello di Dupont de Ligonnès, meglio noto come il massacro di Nantes, mescolato a quello, statunitense, di John List. Xavier Dupont de Ligonnès non è mai stato rintracciato dopo la sua fuga, mentre List è stato arrestato nel 1989 dopo quasi 18 anni di latitanza, quando si è scoperto che l'uomo aveva assunto una falsa identità e si era risposato. La storia raccontata nel film prende quindi spunto da questi due assassini.

Cast

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale : La part du soupcon

: La part du soupcon Durata: 1 ora e 30 minuti

1 ora e 30 minuti Anno : 2019

: 2019 Interpreti: Kad Merad, Laurence Arné, Geraldine Pailhas, Francoise Lebrun, Aladin Reibel, Martine Chevallier

Trama

Alice è sposata con Thomas, lavoratore apprezzato dalla sua comunità, e insieme al figlio Romain di otto anni vive un’esistenza serena nella provincia francese. Le loro vite vengono sconvolte quando l'uomo della sua vita, e padre di suo figlio, è sospettato di essere Antoine Durieux-Jelosse, il famigerato assassino scomparso quindici anni prima, dopo aver ucciso tutta la sua famiglia. Il capo della polizia Sophie Lancelle non ha mai rinunciato alla caccia all’uomo che ha commesso quel crimine efferato. È determinata a dimostrare, qualunque cosa accada, che Thomas è l'uomo ricercato da tempo. Preso nell'ondata di dubbi e sospetti, da parte della moglie e di Sophie, a Thomas non resta che dichiararsi innocente. Ma è davvero così? Thomas è un onesto padre di famiglia ingiustamente perseguitato dalla polizia o uno spietato assassino pronto a tutto per nascondere il proprio passato? Il capitano Lancelle è una poliziotta integerrima alla ricerca della giustizia o è una persona delusa per i propri fallimenti professionali e familiari, disposta a fare qualunque cosa per ottenere il risultato che cerca?