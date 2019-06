«Un matrimonio da favola»: trama, trailer e cast

12 Giugno 2019 | 16:09 di Marianna Ninni

"Un matrimonio da favola", film di Carlo ed Enrico Vanzina, è una commedia che vede protagonista un gruppo di amici invitati al matrimonio di un loro ex-compagno di classe piuttosto imbranato, che sta per sposare la figlia di un banchiere.

Nell’arco narrativo di un’ora e mezza di film, i Vanzina danno allo spettatore tutto ciò che si aspetta: non mancano i classici tradimenti, le difficoltà a rivelare segreti scottanti, il coraggio di prendere decisioni importanti, le battute sopra le righe, gli scenari eccentrici e grotteschi, le situazioni spinte o irriverenti.

Il film ha un buon ritmo, si regge su personaggi divertenti e riesce a far sorridere grazie a buone battute e a una trama che non fa alcuna fatica a intrattenere lo spettatore affezionato a questo genere di film.



La trama

Ai tempi del liceo, Daniele non era di certo il più brillante della classe, ma è quello che, a distanza di vent’anni, è riuscito a fare carriera. Impiegato di banca, il giovane sta per sposare la figlia del direttore e decide così di invitare alle nozze tutti i suoi amici del liceo. I compagni di classe si ritrovano così in Svizzera alle prese con il matrimonio dell’amico, ma soprattutto a fare i conti con il passato, con la loro vita presente, con quei sogni che non si sono mai realizzati, con le delusioni e con le loro aspirazioni. Pur ritrovando il calore e la complicità di un tempo, i cinque approfittano di questo soggiorno per rimettere in piedi le loro esistenze, non senza rendersi protagonisti degli equivoci, disagi e fraintendimenti a cui la commedia dei Vanzina ci ha da tempo abituato.



Il cast

Genere: Commedia

Uscita: 2014

Durata: 91'

Regista: Carlo Vanzina

Cast: Ricky Memphis, Giorgio Pasotti, Stefania Rocca, Riccardo Rossi, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Andrea Osvárt, Max Tortora, Luca Angeletti, Roberta Fiorentini, Teco Celio, Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi

Ricky Memphis interpreta l’impiegato prossimo alla nozze, Daniele. Adriano Giannini veste i panni di Luca, giovane che sognava di viaggiare in tutto il mondo, ma che è finito a fare la guida turistica presso il Colosseo. Emilio Solfrizzi è Giovanni, proprietario di un negozio di borse alle prese con la moglie Paola, avvocato divorzista interpretata da Paola Minaccioni, che non perde occasione di ricordargli quanto sia pronta a rovinarlo nell’eventualità di un tradimento. Giovanni è ovviamente ben attento a tenere ben nascosta la sua relazione con Sara, interpretata da Ilaria Spada, una giovane all’oscuro del matrimonio dell’uomo. Giorgio Pasotti veste i panni di Alessandro, militare gay che convive con Roberto, interpretato da Luca Angeletti, e costretto a tenere nascosta la sua identità sessuale e Luciana, cui presta il volto Stefania Rocca, ex talento nello sport si è sposata con l’odioso Fabio, interpretato da Riccardo Rossi.



Il trailer