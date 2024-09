“Un mondo a parte”, quante differenze tra Roma e la Marsica!

Arriva su Prime Video il film con Albanese nei panni di un professore Monica Agostini







L’ultimo film di Riccardo Milani “Un mondo a parte” è su Prime Video dal 2 settembre. Protagonista è Antonio Albanese nel ruolo di Michele, insegnante che lascia Roma per rifugiarsi sulle montagne della Marsica, a Rupe, nome di fantasia di un paese che corrisponde a Opi (AQ). Qui incontra l’agguerrita vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) che lo accompagna in questa realtà fatta di tantissima neve e di una popolazione che si riduce sempre più. Fino a che non arrivano degli immigrati ucraini. Un delicato e divertente esempio di integrazione.

