«Un Natale al Sud», 10 curiosità sul film

03 Gennaio 2021

Come si vivono le storie d'amore al giorno d'oggi? E siamo sicuri che quelle di una volta fossero più vere di quelle moderne? È costruito intorno a questa domanda «Un Natale al Sud», la commedia natalizia con Massimo Boldi e Biagio Izzo e diretta dal giovane Federico Marsicano.



Al centro due famiglie, quella nordica di Peppino e Bianca e quella meridionale di Ambrogio e Celeste, accomunate dallo stesso dilemma: la preoccupazione nei confronti dei rispettivi figli, incapaci di avere relazioni vere con ragazze della loro età e rintanati dietro le chat. Per spronarli a vivere le loro avventure, le due mamme li inviteranno a partecipare a una vacanza in Puglia e, con la scusa di controllare le loro vite, parteciperanno anche loro a questo particolare soggiorno dove protagonisti sono un gruppo di personaggi ironici e sfaccettati in cerca dell'anima gemella.

Ecco una serie di curiosità sui protagonisti, le riprese, le location e le scene più divertenti che faranno da cornice a questa surreale commedia natalizia.



Di cosa parla il film «Un Natale al Sud» racconta il mondo degli incontri via Internet attraverso una serie di storie che nascono su un sito di pura fantasia e che nel film prende il nome d Cupido 2.0. Si ispira ovviamente a siti e app realmente esistenti, come Tinder o Badoo. Si tratta di un film che parla anche di solitudine e della necessità delle persone di trovare qualcuno con cui condividere gioie, dolori e problemi.

Un rapporto consolidato Sono ormai almeno dieci i film che Massimo Boldi e Biagio Izzo hanno girato insieme. I due sono uniti da una forte amicizia e da rispetto, ammirazione e stima reciproca, tutte caratteristiche che Boldi nutre anche nei confronti di tutti gli altri membri del cast con cui si è creata una specie di grande famiglia.

Federico Marsicano Dopo aver lavorato per anni come aiuto regista di numerosi film e fiction televisive e dopo aver seguito diverse commedie pre-natalizie dirette da Paolo Costella, il giovane Federico Marsicano è passato dietro la macchina da presa, dirigendo questo film natalizio con grande pazienza e umiltà e arricchendolo con scene, battute e intuizioni improvvisate sul momento dai protagonisti del film.

Che caldo, che freddo! Per girare alcune scene del film, la troupe è tornata in Puglia, sia a Polignano a Mare che a Fasano, dove ha avuto a che fare con i capricci del tempo. A quanto pare, i primi 20 giorni di agosto gli attori sono stati costretti a girare le scene indossando abiti invernali e scontrandosi con un caldo atroce, mentre nelle due settimane successive, quando si sono finalmente spogliati per indossare abiti estivi, il tempo è cambiato e gli attori si sono ritrovati a patire il freddo.



I personaggi Tutti i protagonisti del film sono in qualche modo legati alle chat. I personaggi si incontrano prima durante un raduno e si ritrovano in un resort pugliese dove tutti sono in cerca della persona perfetta, dell'amore intramontabile, dell'anima gemella.

Commedia e sentimento Si ispira un po' ai film con Ben Stiller il regista Federico Marsicano. «Un Natale al Sud» viene difatti descritto come una commedia romantica, dove gli elementi più comici provano a incrociarsi con quelli più romantici, dando vita a situazioni sicuramente surreali che non dimenticano il cuore. Il film non è altro che una sorta di favola comica.

Risate rumorose Secondo quanto raccontato dallo stesso regista, il fonico della presa diretta si ritrovava spesso a rimproverarlo a causa delle sue risate. A quanto pare tutte le volte che Federico Marsicano si trovava a guardare le scene del film più da vicino non riusciva a trattenere le risate e il suo divertimento era tale da coprire persino le battute degli attori.

Anna Tatangelo Dopo essere stata coninvolta da Massimo Boldi, la cantante ha partecipato volentieri a questo film e si è messa in gioco insieme a tutti gli altri. La Tatangelo ha raccontato di essere una grande amante delle commedie. Tra i suoi miti ci sono Totò, Sofia Loren e Vittorio De Sica. Tra i registi più amati spiccano Paolo Sorrentino e Paolo Virzì, mentre tra i suoi attori preferiti ci sono Luca Argentero, Micaela Ramazzotti e Marco Giallini.

Che fatica fare i seri con Boldi In «Un Natale al Sud» Debora Villa interpreta la moglie di Boldi. L'attrice ha raccontato di aver dovuto mantere l'aplomb anche durante le scene in cui è a letto con Boldi. Difficile fare i seri se hai però accanto un uomo che straparla nel sonno dicendo continue battute a cui è impossibile non ridere.

Che imbarazzo quella scena... però quante risate! Sia Enzo Salvi e Loredana De Nardis hanno raccontato di aver trovato molto divertente una scena che li vede protagonisti. I due sono a letto insieme e Salvi è bendato. Intorno ci sono delle candele e mentre Salvi è convinto di trovarsi di fronte a una persona timida resterà sopraffatto da questa donna molto passionale. Tanto imbarazzo, ma soprattutto tanto divertimento.

