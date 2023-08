“Un povero ricco”: cast, trama e trailer

Renato Pozzetto e Ornella Muti in una commedia dell’83 diretta da Pasquale Festa Campanile Un Povero RIcco Credit: © GCEntertainment Lorenzo Di Palma







Commedia romantica del 1983, non priva di un pizzico di critica “sociale”, “Un povero ricco” è il quarto e ultimo frutto del sodalizio tra il regista Pasquale Festa Campanile e Renato Pozzetto, dopo “Nessuno è perfetto”, “Culo e camicia” e “Porca vacca”. Il tema del film è un ricco che si finge povero per guarire dall’ossessione del denaro. L’incubo di finire in bancarotta impedisce infatti all’industriale Eugenio (Pozzetto) di condurre un’esistenza serena. Lo psicologo gli consiglia allora di provare a vivere da povero, abbandonando ogni agiatezza e responsabilità. Assunto come usciere in una delle sue fabbriche in poco tempo si ritrova senza lavoro e in difficoltà a sbarcare il lunario. A dispetto dei problemi di ogni giorno la nuova posizione sociale aprirà gli occhi a Eugenio, aiutandolo a capire che in fondo il danaro, forse, non è tutto nella vita. Nel cast spicca Piero Mazzarella, uno dei più grandi attori teatrali della scena milanese, nel ruolo del barbone Stanislao detto Fosforo.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Titolo originale: Un povero ricco

Uscita: 1983

Nazionalità: Italia

Durata: 92'

Regista: Pasquale Festa Campanile

Attori: Renato Pozzetto, Ornella Muti, Nanni Svampa, Piero Mazzarella, Patrizia Fontana, Ugo Gregoretti, Corrado Olmi, Leonardo Cassio, Bruno Rosa, Mila Stanic, Gabriele Tozzi, Antonio Marsina

Trama

L'ingegnere quarantenne Eugenio Ronconi vive a Milano una vita agiata in una grande villa ed è sposato con Romina: è però ossessionato dall'idea di perdere tutte le sue ricchezze e di diventare povero. Su consiglio del suo psicologo, decide dunque di vivere da "povero" per un mese, facendosi assumere come uomo delle pulizie e andando ad abitare in una casa popolare. Dopo aver conosciuto la sua dirimpettaia Marta, donna umile ed onesta, l'esperimento lo porterà a prendere decisioni inattese...