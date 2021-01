“Un sacchetto di biglie”: trama, cast e trailer

19 Gennaio 2021 | 16:15 di Redazione Sorrisi

“Un sacchetto di biglie”, del 2017, è diretto da Christian Duguay. Remake del film del 1975 diretto da Jacques Doillon, anche questo film (che vede invece alla regia Christian Duguay) è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Joseph Joffo. Ambientato durante la seconda guerra mondiale e tratto da una storia vera, racconta la storia di due fratelli ebrei, Maurice e Joseph Joffo, che si ritrovano soli nei territori occupati del sud della Francia. Per ricongiungersi con la famiglia dovranno sfuggire ai nazisti e all’Olocausto.

La trama

Maurice e Joseph sono due fratelli ebrei. Il loro passatempo preferito è giocare con le biglie e con questa attitudine cercheranno di fuggire per tutta la Francia sotto l'occupazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Dovranno fare appello a tutto il loro coraggio e a un'incredibile dose di malizia e ingegno per riuscire a sfuggire alla barbarie nazista. Sulla strada, affronteranno la loro sfida per la libertà e per la sopravvivenza, vivendo quello che è un vero e proprio viaggio iniziatico.

Il cast

Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Brue

