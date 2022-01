“Un viaggio a quattro zampe”: cast, trama e trailer

La storia di una cagnolina e del suo avventuroso ritorno a casa Un Viaggio a Quattro Zampe Credit: © Sony Pictures Lorenzo Di Palma







Un viaggio a quattro zampe è l’avventura di un cane alla ricerca del suo padrone, tra incontri che gli permetteranno di cambiare in meglio le vite con cui entrerà in contatto. È questo infatti il succo del film di Charles Martin Smith con Ashley Judd, in cui un’irresistibile cagnolina di nome Bella affronta un lungo percorso prima di ricongiungersi con il suo padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un ospedale per reduci. Durante il suo epico viaggio lungo 400 miglia, Bella incrocerà le vite di molti, tra i quali un cucciolo di un leone di montagna rimasto orfano e un veterano di guerra senza tetto. Grazie al suo spirito e alla sua energia positiva, durante la costante ricerca del suo padrone, Bella riuscirà a portare gioia e conforto a tutti coloro che incontrerà. La cagnolina che interpreta Bella si chiama Shelby, ed è era una cucciola abbandonata che, dopo le riprese del film, ha dimostrato la sua bontà e generosità aiutando anziani e bimbi malati negli ospedali: una cagnolina dal cuore d'oro proprio come Bella.

Genere : Avventura

: Avventura Titolo originale : A Dog's Way Home

: A Dog's Way Home Uscita : 2019

: 2019 Nazionalità : Cina - USA

: Cina - USA Durata : 96'

: 96' Regista : Charles Martin Smith

: Charles Martin Smith Attori: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi

La trama

Secondo le leggi della città di Denver la cagnolina Bella, ancora piccola e di razza mista, viene considerata pericolosa, ma in realtà è affettuosa ed in grado di colmare i vuoti di una famiglia composta da Lucas e la madre, una tostissima veterana di guerra che, insieme al figlio, lavora come volontaria all'ospedale dei veterani. Bella è anche una cucciola che vuole giocare e ogni tanto scappa. Temporaneamente ospite da parenti fuori Dallas, la cagnolina rischia di essere soppressa e cerca di fuggire...