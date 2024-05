“Una famiglia vincente – King Richard”: trama, cast e trailer

Will Smith interpreta il padre di Venus e Serena Williams "Una famiglia vincente - King Richard" Redazione Sorrisi







Un uomo che ha realizzato il suo sogno (fare delle figlie due campionesse di tennis) senza tramutarsi in un tiranno, come spesso è accaduto, e trasformando anzi la vita di famiglia in un grande gioco di squadra. “Lui” è Richard Williams (Will Smith), padre di Venus e Serena, due fuoriclasse capaci a partire dal 2000 di lasciare un segno indelebile nella storia dello sport.

Il film racconta la loro infanzia, quando il padre ha messo in pratica un piano minuzioso (elaborato prima ancora che nascessero) per fare delle due ragazze (interpretate da Saniyya Sidney e Demi Singleton) quello che poi sono diventate, pur senza avere soldi da investire né un’esperienza specifica. Non c’è da stupirsi se, come recita il titolo originale, lo chiamavano King Richard...

La trama

Armato di una visione chiara e di un ambizioso piano di carriera di 78 pagine, Richard Williams è determinato a far entrare le figlie Venus e Serena nella storia. Allenandosi sui campi da tennis abbandonati di Compton, in California - sotto la pioggia o il sole - le ragazze sono plasmate dall'impegno inflessibile del padre e dalla prospettiva più equilibrata e la forte intuizione della madre, sfidando ogni probabilità e ogni aspettativa apparentemente insormontabile.

Il cast

Oltre a Will Smith nel ruolo di Richard Williams, troviamo Aunjanue Ellis in quello della mamma delle ragazze, Oracene "Brandy" Williams; Saniyya Sidney interpreta Venus Williams; Demi Singleton interpreta Serena Williams. Tony Goldwyn veste i panni dell’allenatore Paul Cohen e Jon Bernthal quelli dell’allenatore Rick Macci. Nel cast ci sono anche Andy Bean, Kevin Dunn e Craig Tate.

Il trailer