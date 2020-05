“Una festa esagerata”: trama, cast e trailer

In questa commedia diretta da Vincenzo Salemme una festa in terrazzo non andrà come previsto

Foto: Tosca D'Aquino, Francesco Paolantoni, Massimiliano Gallo in "Una festa esagerata" - Credit: © Retiinrete

14 Maggio 2020 | 12:18 di Redazione Sorrisi

"Una festa esagerata" è una commedia del 2018 diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Lui stesso interpreta il protagonista: un geometra con una moglie decisamente ambiziosa. Per festeggiare la maggiore età della figlia organizzeranno una grande festa in terrazzo, ma le cose si complicheranno non poco.



La trama

A casa di Gennaro si si sta preparando una grande festa sulla splendida terrazza dove l'uomo vive con Teresa, moglie che desidera ardentemente salire sempre di più nella scala sociale. Per il diciottesimo compleanno della figlia Mirea, la donna ha deciso di non badare a spese e fare le cose in grande. Ma il sopraggiungere di una notizia inaspettata cambierà ogni cosa.

Il cast

Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino

Il trailer