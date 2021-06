“Una folle passione”: cast, trama e trailer

Bradley Cooper e Jennifer Lawrence in un dramma ambientato in North Carolina negli Anni 20 Redazione Sorrisi







Un film drammatico del 2014 diretto da Susanne Bier e tratto da un romanzo di Ron Rash. I protagonisti sono Bradley Cooper e Jennifer Lawrence in un'intensa storia d'amore ambientata in North Carolina alla fine degli Anni 20.

Cast

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Serena

Serena Uscita: 2014

2014 Durata: 109'

109' Regista: Susanne Bier

Susanne Bier Attori: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Rhys Ifans, Toby Jones, Sam Reid, Ned Dennehy

Trama

Una folle passione, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Ron Rash ed edito in Italia da Salani, racconta di un amore talmente forte da trasformarsi in follia, di un sentimento che diventa un'ossessione in grado di raggiungere i meandri più bui dell'animo umano. Ambientato sul finire degli Anni Venti sullo sfondo delle montagne del North Carolina, la pellicola vede protagonisti George e Serena Pemberton, due giovani neosposi, che iniziano a lavorare per quello che diventerà presto un impero del legname.

