“Una giusta causa”: cast, trama e trailer

Felicity Jones è Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne ad entrare, nel 1956, al corso di Legge dell'Università di Harvard e che, nonostante il suo talento, fu rifiutata da tutti gli studi legali in quanto donna. Sostenuta dall’amore del marito Martin Ginsburg (Armie Hammer) e dall'avvocato progressista Dorothy Kenyon (Kathy Bates), accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vinse il processo, determinando un epocale precedente nella storia degli Stati Uniti sul fronte della parità dei diritti. Un tributo a una delle figure più influenti del nostro tempo, seconda donna a essere nominata Giudice alla Corte Suprema, un omaggio a tutte le donne, un invito a non farsi sopraffare.

Cast

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: On the Basis of Sex

On the Basis of Sex Uscita: 2018

2018 Durata: 120'

120' Regista: Mimi Leder

Mimi Leder Attori: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates

Trama

A metà degli Anni 50, Ruth Bader Ginsburg è una studentessa ammessa, insieme ad appena otto colleghe di sesso femminile, alla prestigiosa Harvard Law School, nella quale si trasferisce per seguire il marito che aveva iniziato a lavorare a New York. Ruth prosegue poi gli studi presso la Columbia University, dove consegue la laurea in legge nel 1959. Nonostante i brillanti risultati, Ruth incontra enormi difficoltà a trovare lavoro presso uno studio legale, a causa del suo esser donna. Pertanto, è costretta ad accettare un'occupazione come insegnante presso la Rutger Law School. Nel 1970, il marito le propone di rappresentare un cliente per una piccola evasione fiscale. Apparentemente un caso modesto, presenta poi una discriminazione di genere: l'accusato deve pagare soltanto perché appartenente al sesso maschile. Ruth si presenta dinanzi alla corte d'appello e convince i magistrati dell'assurdità della legge, aprendo la strada per una maggiore eguaglianza sostanziale nella legislazione statunitense.

