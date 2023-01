“Una gran voglia di vivere”: arriva il film tratto dal romanzo di Fabio Volo

Vittoria Puccini è protagonista, insieme all’autore, dell’adattamento cinematografico in arrivo a febbraio su Prime Video Redazione Sorrisi







Con Vittoria Puccini e Fabio Volo, il film "Una gran voglia di vivere" sarà disponibile dal 5 febbraio su Prime Video. La pellicola, diretta da Michela Andreozzi, è l’adattamento dell’omonimo romanzo (Mondadori) scritto da dallo stesso Fabio Volo che ne è anche protagonista. Al centro della storia una coppia apparentemente al capolinea, quella formata da Anna e Marco, che intraprende un viaggio con il figlio Tommaso in cerca di un ultimo tentativo di riavvicinamento. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo Bologna (Premio David di Donatello per “Perfetti sconosciuti”).

La trama

Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetto, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Eppure, il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse: coetanei, belli e sani. Ma non è bastato. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a gli viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, inizia a pensarci. Intanto, Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia. Riuscirà Marco a riconquistare sua moglie di cui è ancora innamorato? Durante un magico e indimenticabile giro per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam.

Il cast

Insieme ai due protagonsiti Vittoria Puccini e Fabio Volo, il cast del film include anche Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava.