“Una mamma all’improvviso”: trama e cast

Giulia Bevilacqua e Alice Maselli sono le protagoniste di questa nuova commedia sul rapporto madre e figlia Redazione Sorrisi







È un rapporto madre e figlia insolito, ma non per questo meno complicato, quello al centro di "Una mamma all'improvviso", film in due episodi diretti da Claudio Norza (“Sempre più bello”) e scritto da Luca Biglione. Giulia Bevilacqua e Alice Maselli sono le due protagoniste di questa commedia agrodolce prodotta da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo.

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Uscita: 2023

2023 Durata : 2 ore

: 2 ore Regista: Claudio Norza

Claudio Norza Interpreti: Giulia Bevilacqua, Simone Corrente, Elena Cucci, Raniero Monaco Di Lapio, Dino Abbrescia, Crisula Stafida, Cecilia Dazzi, Margareth Madè

Trama

Claudia, una giovane madre, poco più che trentacinquenne, si risveglia da un coma lungo 17 anni. Dopo essersi ripresa dallo shock, Claudia continua la sua vita da adolescente come se non si fosse mai interrotta. I suoi atteggiamenti turbano non poco, invece, sua figlia Michela, la vera adolescente di questa storia, che ha vissuto fino ad ora senza la madre già in coma dal momento della sua nascita. Michela vive appieno la sua adolescenza, ma dimostra nei pensieri qualche anno in più. La sua famiglia sono stati i nonni e la comunità degli amici di un tempo della madre che l'hanno accudita come fosse figlia loro.