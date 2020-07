“Una moglie bellissima”: trama e cast

In questo film del 2007 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, la vita tranquilla di una coppia è turbata dall'arrivo di Gabriel Garko

Foto: Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi in "Una moglie bellissima"

27 Luglio 2020 | 13:10 di Redazione Sorrisi

"Una moglie bellissima" è un film del 2007 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Protagonisti sono Mariano Stoppani e la moglie Miranda, vivono in un piccolo paesino della Toscana e fanno una vita tranquilla. Il loro più grande sogno è quello di trasformare la loro bancarella di frutta e verdura in un vero negozio. L’arrivo in città di un affascinante fotografo sconvolgerà però le loro vite.

La trama

Mariano e Miranda gestiscono un banco di frutta e verdura nel mercato del loro paesino in Toscana. La vita dei coniugi viene sconvolta dall'arrivo di Andrea, un avvenente fotografo che propone alla donna di posare per un calendario sexy. Nonostante gli iniziali timori, il compenso è molto alto e la bella Miranda finisce per accettare. Il calendario ottiene un'enorme successo e Miranda diventa una star. Ma la nuova vita mondana la porta a frequentare sempre di più Andrea, che prima la seduce e poi l'abbandona.

Il cast

Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Gabriel Garko, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo