«Una notte da leoni 2»: trama, cast e trailer

Tornano gli amici più pazzi di Hollywood in un sequel da non perdere

14 Giugno 2020 | 14:00 di Alberto Rivaroli

Dopo l'entusiasmo scatenato dalla loro prima apparizione sullo schermo, tornano gli amici più pazzi di Hollywood. Sono i protagonisti di «Una notte da leoni 2», una commedia a trecento all'ora, girata da Todd Phillips nel 2011, due anni dopo il primo capitolo.

Anche stavolta tutto parte da un matrimonio imminente: a sposarsi è Stu (Ed Helms), e le nozze sono in programma a Bangkok, città natale della sposa. Giunti a destinazione, i suoi inseparabili amici Phil (Bradley Cooper), Doug (Jason Bartha) e Alan (Zach Galifianakis) si preparano a vivere con il promesso sposo una notte di bagordi, alla quale viene invitato anche Teddy, fratello diciassettenne della fidanzata di Stu.

Tanto per cambiare, però, qualcosa va storto, e al risveglio la situazione è da incubo: in uno squallido motel, Alan si ritrova rasato a zero e Stu con un tautuaggio maori sulla faccia. Ma la cosa peggiore è che Teddy è sparito: di lui è rimasto soltanto un dito...

Il film (che ospita un cameo del pugile ex campione del mondo Mike Tyson) ripropone a grande richiesta situazioni, eccessi e gag del primo episodio. Il risultato è un mix che ha convinto ancora una volta i fan della serie: «Una notte da leoni 2» ha incassato nel mondo oltre 586 milioni di dollari.