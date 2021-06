“Una notte da leoni 3”: cast, trama e trailer

Il terzo e ultimo capitolo della trilogia vede Alan e i suoi amici ancora alle prese con la città in cui tutto è iniziato: Las Vegas Redazione Sorrisi







Sono passati due anni. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha) conducono le loro vite serene e tranquille a casa. I tatuaggi sono stati tolti con il laser, le prove cancellate. L’ultima cosa che sono venuti a sapere dal catalizzatore di disastri Leslie Chow (Ken Jeong) è che è stato rinchiuso in una prigione in Thailandia e ormai fuorigioco.

I ragazzi si sono quasi ripresi dal girovagare annebbiato nelle zone più squallide di Las Vegas, dall’essere rapiti e inseguiti da spacciatori di Bangkok. L’unico membro della band che non è ancora soddisfatto è Alan (Zach Galifianakis). Mancandogli ancora il senso del dovere, la pecora nera del gruppo non prende le sue medicine e torna ai suoi impulsi naturali in un comportamento che, per Alan, significa nessun limite, nessun filtro e nessun giudizio, fino a che una crisi personale lo costringe a chiedere l’aiuto di cui ha bisogno.

E chi meglio dei suoi tre amici possono spingerlo a fare il primo passo. Questa volta non c’è nessun matrimonio. Nessuna festa di addio al celibato. E allora cosa può mai andare storto? Quando ci sono di mezzo i nostri eroi, non si può mai stare sicuri. I ragazzi devono portare a termine quello che hanno iniziato: Las Vegas. In un modo o in un altro, tutto finirà qui.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Hangover Part III

The Hangover Part III Uscita: 2013

2013 Durata: 100'

100' Regista: Todd Phillips

Todd Phillips Attori: Bradley Cooper, Justin Bartha, Heather Graham, John Goodman, Jamie Chung, Ken Jeong, Gillian Vigman, Jeffrey Tambor, Sasha Barrese, Danielle Burgio, Sondra Currie, Damion Poitier, Mike Epps, Zach Galifianakis, Ed Helms

Trama

Terzo e ultimo capitolo della trilogia, il film vede Alan e i suoi amici ancora alle prese con la città da cui tutto è iniziato: Las Vegas. Questa volta l'avventura ha luogo non per festeggiare un addio al celibato, ma per aiutare Alan, fuggito da un ospedale psichiatrico. Di nuovo, come in principio, i quattro amici vengono risucchiati da un gorgo di perdizione e insidie, compreso il secondo rapimento di Doug da parte di un criminale che ha un conto in sospeso con Leslie Chow.

