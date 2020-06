«Una notte da leoni 3»: trama, trailer e curiosità

TRAMA

Sono passati due anni. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha) conducono le loro vite serene e tranquille a casa. I tatuaggi sono stati tolti con il laser, le prove cancellate. L’ultima cosa che sono venuti a sapere dal catalizzatore di disastri Leslie Chow (Ken Jeong), che è stato rinchiuso in una prigione in Thailandia, ed ormai in fuorigioco, i ragazzi si sono quasi ripresi dal girovagare annebbiato nelle zone più squallide di Las Vegas, dall’essere rapiti, sparati e inseguiti da spacciatori di Bangkok. L’unico membro della band che non è ancora soddisfatto è Alan (Zach Galifianakis). Mancandogli ancora il senso del dovere, la pecora nera del gruppo non prende le sue medicine e torna ai suoi impulsi naturali in un comportamento che, per Alan, significa nessun limite, nessun filtro e nessun giudizio fino a che una crisi personale lo costringe a chiedere l’aiuto di cui ha bisogno. E chi meglio dei suoi tre amici possono spingerlo a fare il primo passo. Questa volta non c’è nessun matrimonio. Nessuna festa di addio al celibato. E allora cosa può mai andare storto? Ma quando ci sono di mezzo i nostri eroi, non si può mai stare sicuri. I ragazzi devono portare a termini quello che hanno iniziato: Las Vegas. In un modo o in un altro... tutto finirà qui.