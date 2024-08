“Una seconda occasione”, un romantico film turco. Trama e cast

La pellicola racchiude la promessa di una storia emozionante, ricca di colpi di scena e sentimenti Simona De Gregorio







Dopo il grandissimo successo delle serie, ora è la volta dei film turchi, che Canale 5 ci propone in prima serata. E venerdì 2 agosto ci attende un appuntamento romantico con "Una seconda occasione", pellicola che racchiude la promessa di una storia emozionante ricca di colpi di scena e sentimenti.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Ikinci Sans

Ikinci Sans Uscita: 2016

2016 Durata: 99'

99' Regista: Özcan Deniz

Özcan Deniz Attori: Nurgül Yesilçay, Özcan Deniz, Mesut Can Tomay

Trama

Protagonista è Yasemin, una donna tenace e solida che, dopo un matrimonio infelice, ha deciso di dedicarsi con tutta se stessa al suo lavoro di insegnante di matematica e all’educazione della figlia. La sua vita scorre tranquilla, fino a quando un incontro inaspettato sconvolge il suo equilibrio e la sua quotidianità. Cemal, un uomo affascinante e misterioso, irrompe, infatti, nella vita di Yasemin. Proprietario di un famoso ristorante, è l’esatto opposto di lei: solare, vitale e amante dei piaceri della vita. Tra i due nasce subito un’intesa che si trasforma presto in una forte attrazione irresistibile portandoli a vivere una passione travolgente.

Tuttavia, il passato burrascoso di Cemal torna a bussare alla sua porta, mettendo a rischio la sua felicità con Yasemin. Riuscirà il loro amore a superare le difficoltà e vincere gli ostacoli? Lo vedremo... Nei panni di Yasemin troviamo l’attrice Nurgul Yesilcay. Al suo fianco, nel ruolo di Cemal, c’è Ozcan Deniz, attore e regista di grande fama in Turchia. «Sono stata contenta di interpretare una donna quarantenne, più o meno l’età che avevo io quando ho girato il film. È un periodo della vita in cui sei più sicura di te e sai quello che vuoi» ha detto Yesilcay. «E anche a me, come a Yasemin, è capitato di innamorarmi a prima vista senza aspettarmi che sarebbe mai successo».