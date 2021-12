Una serata speciale su Cine34

Il 16 dicembre vanno in onda un documentario e tre film italiani da Oscar Una scena di “La vita è bella” Matteo Valsecchi







Il cinema italiano sta cercando, un passo dopo l’altro, di uscire dalla lunga crisi dovuta alla pandemia che lo ha colpito in questo ultimo anno e mezzo. E proprio come omaggio alla cosiddetta “settima arte”, di cui il nostro Paese è protagonista a livello mondiale, giovedì 16 dicembre in prima serata su Cine34 (canale 34 del digitale terrestre) va in onda il documentario “Noi siamo cinema” firmato da Marco Costa, direttore del canale e di tutte le reti tematiche Mediaset: «L’idea è nata circa un anno fa, durante il secondo lockdown, leggendo dei cinema chiusi e delle preoccupazioni di un settore che stava soffrendo molto. La situazione era molto grave e così abbiamo deciso di dare un piccolo aiuto in questo modo».

In poco più di 70 minuti il documentario ci mostrerà alcune delle sequenze più importanti della storia del cinema nostrano, ma non solo. Ci saranno anche alcune celebri interviste di Anna Praderio: «Sono tratte dal Tg5 e dall’archivio Mediaset. Vedremo sia artisti italiani che stranieri, da George Clooney a Leonardo DiCaprio, da Paolo Sorrentino a Scarlett Johansson. Parleranno dei loro film italiani preferiti, di attori e registi» sottolinea Costa.

“Noi siamo cinema” si aprirà con le immagini dei film del maestro Federico Fellini, ma vedremo tanto altro: le scene culto di film d’autore come “La grande bellezza” di Sorrentino o “La ciociara” di Vittorio De Sica, le battute fulminanti di Alberto Sordi, Paolo Villaggio e Checco Zalone, la poesia agrodolce di Roberto Benigni e Massimo Troisi, la commedia intelligente di Gabriele Salvatores e Ugo Tognazzi. E molto altro, perché l’elenco completo sarebbe davvero infinito: «Con l’aiuto di Andrea Rurali, un redattore di Cine34, abbiamo fatto una selezione fra i titoli del catalogo Mediaset e abbiamo cercato di inserire tutto quello che per noi non dovrebbe mancare in un documentario di questo tipo: sì, si parte da Fellini, ma parliamo anche di Alvaro Vitali» conclude Costa.

A consacrare questa giornata dedicata al cinema ci saranno tre capolavori italiani, tutti vincitori del premio Oscar

come Miglior film in lingua straniera, che verranno trasmessi prima e dopo “Noi siamo cinema”: alle 16.25 vedremo

“Mediterraneo”, seguito alle 18.25 da “La vita è bella”; invece alle 22.40 andrà in onda “La grande bellezza”.