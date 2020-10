Una spia e mezzo, trama e trailer del film con Dwayne Johnson

18 Ottobre 2020 | 10:32 di Redazione Sorrisi

Tutti pazzi per Dwayne Johnson, attore versatile in grado di alternare ruoli intensi e drammatici a performance comiche e divertenti. Ironico al punto giusto, The Rock interpreta un agente CIA in Una spia e mezzo. Già nel trailer vediamo il protagonista ai tempi del liceo. The Rock è un ragazzino sovrappeso, costantemente preso in giro dagli altri studenti. L'unico a prendere le sue difese è l'amico interpretato nel film da Kevin Hart.



A distanza di decenni lo ritroviamo in splendida forma. Dopo un duro lavoro e un allenamento di 6 ore al giorno per vent'anni, il ragazzino spaurito del liceo ha subìto una trasformazione incredibile ed è persino diventato un agente segreto.



Impegnato in un difficile caso da risolvere, The Rock chiede di nuovo l'aiuto di Hart per salvare il mondo da una nuova minaccia. Azione, inseguimenti, auto che esplodono e situazioni imprevedibili è una divertente commedia diretta da Rawson Marshall Thurber.



La trama

Al liceo ci si aspettava che Calvin Holter avrebbe avuto grande successo nella vita. Vent'anni dopo è semplicemente un contabile e mentre la reunion coi compagni di allora di fa sempre più vicina prova a mettersi in contatto con loro. A contattarlo è un certo Bob Stone, che all'epoca si chiamava Robbie Wirdicht. Bob è cambiato, non è certo più il ragazzo sovrappeso che veniva bullizzato a scuola: ora è un agente della CIA tutto muscoli e chiede proprio a Calvin di aiutarlo un una complessa e rischiosissima missione di spionaggio.