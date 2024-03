“Una stella che danza”, il docufilm sulla vita di Eleonora Abbagnato

Diretto da Irish Braschi, va in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3 Simona De Gregorio







Un racconto che si snoda tra il presente, il ricordo del passato e il sogno: questi sono i capisaldi della vita di una grandissima artista, Eleonora Abbagnato, protagonista del docufilm in onda venerdì 29 marzo in prima serata su Rai3. Diretto da Irish Braschi, "Eleonora Abbagnato - Una stella che danza" è un viaggio ricco di emozioni che mostra la potenza e la fatica della danza attraverso la storia di una delle più importanti icone del ballo, étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del corpo di ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

La narrazione parte proprio dal suo ultimo spettacolo nel famoso teatro parigino, quando in Eleonora emergono i ricordi di un percorso artistico durato quasi 30 anni che si alternano tra di loro in continui rimandi tra ieri e oggi. E proprio in quella serata magica diventa dirompente l’elemento del sogno, che altro non è che la rappresentazione di un’arte, la danza, di cui Eleonora è stata una massima espressione. Così la vediamo ballare sul brano "Nuvole in fiore", del pianista e compositore Dardust, che la accompagna al pianoforte nella performance. E sempre durante il gioco tra presente e passato, le coreografie vengono eseguite anche dalla figlia Julia, che interpreta la Abbagnato da ragazzina.

In questo racconto intimo e personale, sviluppato come una sorta di dialogo con il pubblico, si inseriscono le voci e le testimonianze di amici e persone con cui Eleonora ha collaborato, come Vasco Rossi, Claudio Baglioni e Ficarra & Picone.