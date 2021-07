“Una storia senza nome”: cast, trama e trailer

Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann sono i protagonisti di questa commedia del 2018 diretta da Roberto Andò Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann in "Una storia senza nome" Redazione Sorrisi







La sua vita non ha nulla di speciale. Valeria (Micaela Ramazzotti) lavora come segretaria per un produttore cinematografico (Antonio Catania), abita accanto alla madre (Laura Morante) ed è innamorata di Pes (Alessandro Gassmann), un famoso sceneggiatore per il quale scrive senza mai apparire. A portare scompiglio nell’esistenza della giovane donna è l’incontro con un uomo misterioso (Renato Carpentieri), che le «regala» una storia affascinante perché lei la trasformi in un copione di successo. È la storia del furto, avvenuto a Palermo nel 1969, della «Natività», un capolavoro di Caravaggio. Una vicenda ancora avvolta nel mistero: Valeria scoprirà molto presto che riportarla alla luce equivale a danneggiare gli interessi di personaggi molto pericolosi.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Durata: 110'

110' Regista: Roberto Andò

Roberto Andò Attori: Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Renato Carpentieri, Antonio Catania, Laura Morante

Trama

