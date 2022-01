“Un’avventura”: cast, trama e trailer

Le canzoni di Battisti e Mogol diventano una storia interpretata d Michele Riondino e Laura Chiatti Un'Avventura Credit: © Lucky Red Lorenzo Di Palma







Diretto da Marco Danieli nel 2019, Un’avventura, con Michele Riondino e Laura Chiatti è una sorta di musical ispirato dalle famose canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol che di fatto determinano l'ossatura di tutta la storia, ma con arrangiamenti nuovi e originali. Solo per fare qualche esempio, Uno in più è diventato un trascinante happening percussivo, Non è Francesca un appassionante tango, Balla Linda un tuffo nelle più tipiche acque beatlesiane. Le canzoni sono per lo più cantate dai due attori protagonisti, mentre le coreografie sono di Luca Tommassini.

Il cast

Nazione : Italia

: Italia Anno : 2019

: 2019 Durata : 105'

: 105' Regista : Marco Danieli

: Marco Danieli Attori: Michele Riondino, Laura Chiatti, Valeria Bilello, Giulio Beranek, Alex Sparrow e con la partecipazione straordinaria di Diodato

Il trailer

La trama

Sulle note delle intramontabili canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol, Matteo e Francesca scoprono l'amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Francesca gira il mondo per cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d'amore. Quando Francesca ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni '70, fatto di emancipazione, progresso ed evasione. I due si ritrovano e il loro amore rinasce più forte di prima, ma la loro storia seguirà sentieri inaspettati...