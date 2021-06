“Un’estate al mare”: cast, trama e trailer

Con sette storie ambientate nelle località marittime più famose d’Italia, da Forte dei Marmi a Capri, passando per Ischia e Porto Rotondo, con Un’Estate al Mare, Carlo Vanzina nel 2008 inaugurò dopo quello dei “cinepanettoni” il filone dei film estivi detto “cine-cocomeri” . Tra le vicende narrate, quella di Nicola, tornato in Italia dopo essere emigrato in Svezia in seguito al tradimento della moglie; di una coppia di fedifraghi rimasta chiusa in ascensore dopo un pomeriggio passato a letto insieme e quella di un antiquario che si finge gay per arredare la villa di un miliardario americano. Il filo guida delle sette storie del film è la voce narrante di Gigi Proietti. Mentre il titolo del film è ispirato all'omonima canzone del 1982 cantata da Giuni Russo. «Questo film vuole essere la fotografia di uno dei momenti topici della vita degli italiani: l’estate al mare. Per fotografare questo momento allegro e spensierato, buffo e talvolta ridicolo, raccontiamo sette storie ambientate in luoghi celebri del divertimento estivo della nostra penisola», ha detto il regista Carlo Vanzina. Preparatevi a un mare di risate!

Il trailer

Il cast

Lino Banfi, Enrico Brignano, Nancy Brilli, Massimo Ceccherini, Anna Falchi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Gigi Proietti, Enzo Salvi, Alena Seredova, Victoria Silvstedt , Alessandro Paci.

La trama

Una serie di divertenti e piccanti episodi raccontano storie di vacanze, sole, mare, amori e tradimenti sulle più famose spiagge italiane: Capri, Ischia, Porto Rotondo, Forte dei Marmi, San Felice Circeo, Peschici. Un emigrante torna al paesello d'origine per salvare il proprio onore, i tifosi fiorentini cercano di portare alla squadra un noto calciatore, un padre si inventa una vita fasulla per far colpo sul figlio, una cantante lirica scarica il proprio marito, un doppiatore affronta il palco.