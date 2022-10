Universi alternativi: 7 film per viaggiare nei mondi paralleli

Al cinema realtà alternative esplodono nello spettacolare "Everything Everywhere All at Once", che non è il primo a esplorare i multiversi Stephanie Hsu in una scena di "Everything Everywhere All At Once" Credit: © I Wonder Pictures Fiaba Di Martino







Il 6 ottobre arriva nelle sale italiane uno dei fenomeni cinematografici dell'anno, la commedia surreale di fantascienza (che è anche un intenso dramma sentimentale e familiare) "Everything Everywhere All At Once". Diretto dal duo di videomaker Daniels, il film racconta la storia della proprietaria di una lavanderia (Michelle Yeoh) spinta suo malgrado a salvare il mondo e con esso gli universi paralleli dove lei, sua figlia e suo marito vivono esistenze alternative di cui la donna farà improvvisamente esperienza.

Un'operazione ambiziosa, che cerca anche di tirare le fila filosofiche in merito al concetto di vite doppie e parallele e di riflettere sui bivi e le scelte che ognuno di noi ha preso senza poter scoprire cosa sarebbe accaduto se avesse imboccato una strada diversa. Il cinema è da sempre affascinato da questi quadri ipotetici: di seguito, una selezione dei titoli che hanno immaginato storie di multiversi sci-fi.

Film sugli universi paralleli

