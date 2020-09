“Unknown – Senza Identità”: cast, trama e trailer

Foto: January Jones e Liam Neeson in «Unknown - Senza Identità» - Credit: © Warner Bros.

Come ti sentiresti se sapessi di essere qualcuno, ma non potessi dimostrarlo? E se un uomo – uno sconosciuto – affermasse di essere te, e tutti gli credessero? Questo è il dilemma alla base del thriller d’azione del 2011 Unknown - Senza identità, diretto da Jaume Collet-Serra (Orphan) che ha tra i protagonisti Liam Neeson (Schindler’s List), Diane Kruger (Bastardi senza gloria) e January Jones (serie Tv Mad Men), affiancati da Aidan Quinn, Bruno Ganz e Frank Langella (Frost/Nixon).

il cast

Regia di Jaume Collet-Serra. Con Liam Neeson, Frank Langella, Bruno Ganz, Sebastian Koch, Michael Baral, Mido Hamada, Karl Markovics, Stipe Erceg, Sanny Van Heteren, Clint Dyer, Petra Hartung, Eva Loebau, Olivier Schneider

la trama

Il dottor Martin Harris è vittima di un incidente stradale a bordo di un taxi a Berlino, dove si trova per un congresso. Si risveglia dopo quattro giorni di coma e scopre che un altro uomo ha preso la sua identità e nemmeno sua moglie, in viaggio con lui, sembra riconoscerlo. Ignorato dalle autorità, trova un alleato nella tassista del suo incidente, con la quale decide di andare a fondo a questo mistero che mette in gioco la sua identità e la sua sanità mentale.

Il trailer