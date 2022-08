“Uno di famiglia”: trama, cast e trailer

Pietro Sermonti è il protagonista di questa pellicola del 2018 "Uno di famiglia" Cecilia Uzzo







Pietro Sermonti è il protagonista, accanto a molti altri attori noti, di questa commedia scritta e diretta da Alessio Maria Federici, regista di tanti film, compreso il più recente "(Im)perfetti criminali" (2022). In "Uno di famiglia" gli ingredienti sono tanti: equivoci, mafia e buone intenzioni che finiscono per portare a situazioni a dir poco complicate, come recita il trailer «Fare un favore alla famiglia sbagliata, può complicarti la vita».

Cast

Genere : Commedia

: Commedia Anno : 2018

: 2018 Durata : 1h 35m

: 1h 35m Regia : Alessio Maria Federici

: Alessio Maria Federici Attori: Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Nino Frassica

Trama

Luca è un ex attore diventato insegnante di dizione, in altre parole un precario che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno dei suoi allievi, nonché tra i pochi che lo pagano, è Mario Serranò, un bel ragazzo che cerca di togliersi l'accento calabrese. Un giorno, mentre esce da casa sua, Mario viene quasi investito da un'auto in corsa, e Luca riesce a strattonarlo via appena in tempo, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Da quel momento Angela Serranò prenderà sotto la sua ala Luca, che comincerà a essere protetto da una sfilza di Padrini: i Serranò sono infatti una potentissima Famiglia che tiene in mano le sorti della Capitale.

