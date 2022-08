“Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre”: cast, trama e trailer

Bud Spencer e un bambino che dice di venire dalla costellazione di Vega Uno sceriffo extraterrestre… Credit: © Eagle Pictures Lorenzo Di Palma







Risse bonarie e fracassone e una storia che sembra una favola. È questo quello che propone "Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre", film tagliato su misura per Bud Spencer, affiancato per l’occasione dal piccolo Cary Guffey, già protagonista in “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg. La commedia nel 1979 ebbe un enorme successo, tanto che i due poi l’anno seguente ne interpretarono una sorta di sequel, “Chissà perché... capitano tutte a me”, sempre diretti da Michele Lupo. E sempre con le musiche degli Oliver Onions, ovvero Maurizio e Guido De Angelis.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 1979

Nazionalità: Italia

Durata: 95'

Regista: Michele Lupo

Attori: Bud Spencer - Sceriffo Scott, Raimund Harmstorf - Capitano Davis Briggs, Cary Guffey - H 7-25, il piccolo extraterrestre, Joe Bugner - Brennan, Gigi Bonos - Allen, sceriffo aggiunto, Harold E. Finch - Il generale, Giulio Maculani - Newman, il capo pompiere, Amedeo Leurini - Il gelataio, Francesco Vanorio - Cliente del barbiere

Trailer

Trama

Scott Hall, sceriffo della cittadina di Newnan, a differenza dei suoi concittadini, non crede all'esistenza degli alieni. Si ricrederà solo quando incontrerà un bambino dal nome bizzarro H7-25, capace di far accadere cose strane. Nonostante il suo scetticismo, lo sceriffo, si ritroverà a proteggerlo quando il comandante di una base militare cercherà più volte di rapirlo per appropriarsi di un potente strumento magico in suo possesso.