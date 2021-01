«USS Indianapolis»: cast, trama e trailer

31 Gennaio 2021 | 11:30 di Angelo De Marinis

USS Indianapolis è un action con protagonista Nicolas Cage pieno di ritmo e di fatti realmente accaduti: il 30 luglio 1945 affonda un incrociatore militare, i suoi uomini, diventano eroi dopo le sofferenze passate in mare dopo che la nave è affondata. L'attore e regista Mario Van Peebles (Panther, Love Kills) dirige per questo film un trio attoriale formato dal premio Oscar Nicolas Cage, Tom Sizemore (Assassini Nati - Natural Born Killers, Heat - La sfida) e James Remar (I guerrieri della notte, Red). A questi si aggiungono nel cast Thomas Jane (The Punisher, La sottile linea rossa), Matt Lanter (The Roomate, 90210) e Cody Walker (Fast and Furious 7).

la trama

Nel 1945, agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale, l'incrociatore USS Indianapolis che trasportava in gran segreto una delle due bombe atomiche destinate a mettere fine al conflitto venne affondato da un siluro giapponese al largo delle Filippine. Fu un disastro epocale, oltre che uno smacco terribile per una nave che veniva definita "il carro armato galleggiante" e che si proponeva come un simbolo della potenza bellica americana. USS Indianapolis racconta il naufragio e la figura del capitano Charles Butler McVay.

il Trailer